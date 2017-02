Ya tiene fecha de estreno temporada 5 de Orange Is the New Black

La incertidumbre ha terminado, Netflix ha dado a conocer la fecha en que se estrenará la quinta temporada de Orange Is The New Black, por lo que solo quedarán cuatro meses de espera para retomar el dramático desenlace en el que quedó la cuarta temporada.

A través de las redes sociales Netflix ha dado a conocer un teaser dónde se revela la fecha tan esperada: el 9 de junio del 2017. Esta temporada estará compuesta de 13 capítulos, desarrollándose el trama a lo largo de 3 días, según comentó hace un mes Danielle Brooks, quien interpreta a Taystee.

Jenji Leslie Kohan, creadora de la serie está trabajando en las próximas temporadas (6 y 7), según Variety.

Vía Variety

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

ariday.ortega@sandiegored.com