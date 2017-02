Lady Gaga responde a las críticas sobre su cuerpo

Luego de presentarse en el Super Bowl las críticas sobre su figura no se hicieron esperar.

Lady Gaga ha recibido diversas críticas sobre su cuerpo luego de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl 51.

Algunos usuarios en redes sociales señalaron que el vestuario usado por la cantante no le favoreció debido a su “tipo de cuerpo”. Su abdomen no pasó desapercibido y muchas de los comentarios iban dirigidos a éste, y pues utilizó un conjunto de short con top, donde su abdomen quedaba expuesto.

Anoche, la intérprete publicó una fotografía del domingo con un mensaje donde señaló lo orgullosa que está de su cuerpo:

“Me he enterado de que mi cuerpo se ha convertido en motivo de debate, y sólo quiero decir que me siento muy orgullosa de él, al igual que ustedes deberían estar orgullosos del suyo. Sin importar quiénes o cómo sean. Podría darles un millón de motivos por los que no deberían escuchar a nada ni nadie para tener éxito. Sean ustedes mismos, sin descanso. De eso están hechos los campeones. Muchas gracias a todos por apoyarme. Los quiero mucho chicos”, escribió.

Hasta ahora la publicación supera el millón de "me gusta".

