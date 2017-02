Del estudio que trajo 'The Witch', llega 'It Comes at Night' y se ve genial

Amantes del terror y sobre todo aquellos que disfrutaron de The Witch el año pasado que estuvo en los cines de México, preparen sus pupilas para ver el primer trailer de It Comes at Night.

El estudio A24 presenta esta misteriosa película de terror que por lo menos en cuanto a tono sombrío, está muy parecido al de The Witch. Puedes ver las grandes similitudes en este inquietante primer avance. La atmósfera y tomas artísticas que hicieron tan genial la película de Robert Eggers, están de regreso sin llamarlo una copia.

It Comes at Night cuenta con las actuaciones de Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo y es dirigida por Trey Edward Shults. Se estrena el 25 de agosto en los Estados Unidos.

