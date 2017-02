6 eventos para evitar San Valentín este fin de semana en Tijuana

TIJUANA.- Este próximo martes será el Día del Amor y la Amistad, por ello, algunos de los eventos organizados para este fin de semana podrían estar enfocados en esta temática. No obstante, si eres de las personas que detestan esta fecha no te preocupes aquí te dejamos un par de cosas que puedes hacer.

Viernes 10 de febrero

Los Cafres

La banda de reggae argentina llegará a Tijuana como parte de su gira en México, presentando así su último disco llamado "Alas Canciones", donde podremos disfrutar de algunas de sus canciones como "Silencio", "Perdón", "Se Q´ El Mar", "Huellas", entre otros.

¿Dónde? El Foro

El Foro ¿A qué hora? 8:00 p.m

8:00 p.m Costo: desde $220 pesos

desde $220 pesos Más información: Aquí

Lucha Libre

¿Prefieres un poco de acción o violencia? este viernes habrá luchas en el Auditorio de Tijuana, donde en la lucha super estrella estarán Rey Misterio, H. Rey Misterio y Rey Misterio II contra Nicho, Maniaco e Histeria.

¿Dónde? Auditorio Tijuana

Auditorio Tijuana ¿A qué hora? 8:00 p.m

8:00 p.m Costo: $80 pesos

John Milton

El hijo del "Hipnotizador más grande de América”, John Milton, regresó a Tijuana el 26 de enero y continúa realizando presentaciones todavía por corta temporada, de lunes a jueves a las 8:00 p.m, viernes y sábado a las 6:00 p.m y 9:00 p.m y el domingo dos funciones a las 5:00 p.m y 8:00 p.m.

¿Dónde? Teatro del CECUT

Teatro del CECUT ¿A qué hora? 6:00 p.m y 9:00 p.m

6:00 p.m y 9:00 p.m Costo: $250 y $300 pesos

$250 y $300 pesos Más información: Aquí

Sábado 11 de febrero

Because We Love You

Venta de productos, arte y artistas musicales de Tijuana, Mexicali, Los Ángeles, Maine, entre otros, estarán reunidos

en un evento donde podrás darte una escapada y relajarte.

¿Dónde? Pasaje Rodríguez

Pasaje Rodríguez ¿A qué hora? 7:00 p.m

7:00 p.m Costo: Entrada Libre

Entrada Libre Más información: Aquí

Películas en Autocinema Méliès

Ve a disfrutar de una noche bajo las estrellas en Autocinema Méliès ya que tendrá dos funciones. Recuerda que si no tienes carro puedes entrar a pie y estará preparada un área para ti, aunque te recomendamos ir en carro. Las películas que estarán son "La Bella Durmiente" y "Maléfica".

¿Dónde? Parque de la Amistad

Parque de la Amistad ¿A qué hora? 7:00 p.m y 9:00 p.m

7:00 p.m y 9:00 p.m Costo: $40 pesos (persona a pie), $150 (carro 2 personas) y $200 (arriba de 3)

$40 pesos (persona a pie), $150 (carro 2 personas) y $200 (arriba de 3) Más información: Aquí

Domingo 12 de febrero

Sobreruedas Orgánico

Si eres de las personas que dejaron de cruzar a Estados Unidos y te has decidido por consumir lo local, en Playas de Tijuana llegará el primer sobreruedas orgánico, el cual se hará cada 15 días donde se juntarán más de

50 expositores locales con gran variedad de opciones que van desde productos de comida, belleza, salud, mascotas, accesorios, entre otros.

¿Dónde? Avenida Los Toltecas, Playas de Tijuana

Avenida Los Toltecas, Playas de Tijuana ¿A qué hora? 10:00 a.m a 5:00 p.m

10:00 a.m a 5:00 p.m Costo: Entrada Libre

Entrada Libre Más información: Aquí

