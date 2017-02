Justice League será como Star Wars: Return of the Jedi

Justice League llegará en noviembre de este año para intentar salvar al universo de DC Comics y el fracaso que han demostrado ante la crítica, meses antes veremos a Wonder Woman en su película, pero ver a todos estos héroes juntos por primera vez será como el primer golpe que Warner arroje en contra de Disney y su ya avanzao universo cinemático de Marvel.

Las películas han sido criticadas por los fans conforme avanzan en su historia por ir mostrando un tono cada vez más "ligero", cuando Man of Steel comenzó con uno oscuro, seguido por Batman V Superman: Dawn of Justice, el cual cambió por completo en Suicide Squad. Gente de Warner ha dicho en pasadas ocasiones que las siguientes películas, incluyendo Justice League tendrán más comedia y un tono más agradable, más optimista, pero de acuerdo con el asistente de dirección Damon Caro, todo ha sido planeado desde el principio.

Caro reveló a Heroic Hollywood que se trata de un largo plan en la cabeza de Zack Snyder y que podemos ver a Batman V Superman como The Empire Strikes Back en cuanto al tono y a Justice League como Return of the Jedi porque "renacerá la esperanza":

"Lo interesante aquí es que en Man of Steel, Zack Snyder tenía ya la historia planeada en su cabeza y hacia dónde iba a ir, y al principio de BvS fue más rico y más profundo. El arco era que BvS fue el punto medio y la película más oscura. Por lo tanto, lo que pasa al final; todo el tono era muy oscuro. Si juegas toda tu historia en un solo nivel, no hay picos ni valles, no hay vida. Las grandes historias, las tragedias griegas, incluso en la vida tenemos que ser derribados antes de que podamos construir nuestro camino hacia arriba. Justice League siempre fue el renacimiento y alza de la esperanza. La gente trata de decir que es una respuesta a las quejas, y definitivamente diré que las críticas fueron escuchadas, pero no es como que tiramos todo y empezamos desde cero. Es un poco parecido a ¿Star Wars: Empire Strikes Back? ¡Una película oscura! Pero entonces, Return of the Jedi es la reconstrucción y resurgimiento de la esperanza".

Una cosa es segura, si Justice League resulta ser una buena película, tanto que rompa la maldición de los malos porcentajes en Rotten Tomatoes y todo mundo la ame, sin duda será el renacimiento de la esperanza para Warner y su decadente universo de DC Comics.

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

cynjen.romero@sandiegored.com