Tres jugadores de los Patriotas no asistirán a la Casa Blanca

Los jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra se siguen bajando del barco con eso de ir a la Casa Blanca. Como es costumbre cada año, el Presidente recibe al campeón de la NFL; sin embargo, esta vez no hay mucha gracia en algunos jugadores con tener que ir con Trump.

El primero en anunciar que no asistiría fue el ala cerrada Martellus Bennett, quien en pleno festejo gritó: "Te amo México, derriben el muro". Posteriormente dijo que no está de acuerdo con la ideología de Donald Trump y por esa razón no acudiría al evento.

Otro que fue muy claro con su postura fue el defensivo Devin McCourty, quien no dudó en afirmar que no se siente bienvenido en la Casa Blanca.

"La razón básica para mí es que no me siento aceptado en la Casa Blanca. El presidente tiene muchas opiniones y prejuicios fuertes que hacen que haya gente que se sienta aceptada y otros no", expresó.

El tercero es Dont'a Hightower. Este miércoles confirmó que no asistirá, pero hasta el momento sigue sin darse a conocer cuál es el motivo real por el que no lo hará.

*Nota cortesía de nuestro amigo Juanfutbol

