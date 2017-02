Propone "El Bronco" leyes para que periodistas difundan fuentes de información

Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como "El Bronco", gobernador de Nuevo León, solicitará a los diputados que legislen sobre las fuentes de información y el uso que le dan a éstas los periodistas.

Según el gobernador, con esta petición se evitará la desinformación, pues quiere que las fuentes que utilicen los periodistas sean reveladas. Al parecer esta idea viene a raíz de las diferentes cuestiones que recibe por parte de los medios sobre la inseguridad en el estado.

"Si no me dicen la fuente, ni me pregunten; si ustedes no me dicen la fuente yo no les daré respuesta de nada que no me digan quién se los dijo (…). Lo que le voy a pedir a los diputados es que hagan una ley para que los medios de comunicación den a conocer quién les filtra la información. Eso nos ayudaría a acabar con la polémica de la desinformación", expone el gobernador.

Con información de Proceso

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

colaboradores@sandiegored.com