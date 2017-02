La construcción del "Muro" no es broma, ya está siendo diseñado: Donald Trump

Ante jefes de la polícia de Estados Unidos, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, volvió a hablar del "muro", el cual aseguró no es una broma como muchos piensan, sigue en píe la idea de la construcción, incluso este ya se está diseñando ahora, aseguró.

"Será un muro de verdad y muchas cosas sucederán de manera positiva para sus ciudades, sus estados, dijo el presidente.

Y aunque muchos han cuestionado la factibilidad de su construcción, por los costos y la merma de relaciones con México por este tema, Trump insiste en que esto "no es una broma".

"Mucha gente dijo, bueno Trump está bromeando sobre el muro. Yo no bromeaba. No bromeo. No bromeo sobre cosas como esta. Sí, tendremos un muro y será un gran muro", agregó el mandatario.

El tan controversial tema ha dejado a la vista las diferencias que tiene con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien ha dejado claro que México no será quien pague el muro.

Vía CNN, BBC y La Jornada

