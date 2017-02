Chávez Jr., a 15 libras del peso para la pelea contra Canelo

Julio César Chávez Jr. tiene un peso de 180 libras a poco más de dos meses de su combate con Saúl "Canelo" Álvarez, pactado para el 6 de mayo en las Vegas Nevada, según reporta ESPN.

El límite para la pelea entre sinaloenses es de 164.5 libras, por lo que el hijo de la leyenda tiene todavía 84 días para perder 15.5 libras.

"Estoy trabajando fuerte desde ahorita, no quiero batallar después cuando estemos pensando en la estrategia para la pelea", expresó el Junior en entrevista para el líder mundial en deportes.

De hecho, Chávez hasta piensa que se le está pasando un poco con la intensidad del entrenamiento, pues recordemos que él tuvo que ajustarse al peso acostumbrado por el "Canelo".

"De hecho creo que nos estamos pasando un poco del entrenamiento pero vamos en el camino, la gente que me conoce sabe que entrenar duro a mí no me asusta", sentenció.

