MXCNAS: Un proyecto que resalta el talento de las cocineras mexicanas

“Una mujer (mexicana) nace y crece junto con el desarrollo de sabores y aromas. Para ellas, es algo que la naturaleza les dio y lo transmiten de generación en generación en retorno. Es en la cocina, en la que se representa la historia de la familia. Es parte de su herencia, de su vida. Cuando una mujer se atreve a innovar inspirándose en la herencia de su familia, estamos siendo premiados con recetas y platillos únicos.”

-Víctor Segura- La Nubes Bodegas y Viñedos.

SAN DIEGO.- "Las mujeres cocineras han sido marginadas por un medio misógino en México y Estados Unidos, el cual tiende a hablar sólo de los mismos chefs masculinos una y otra vez,” menciona Sergio Muñoz, escritor, empresario y financiero. Muñoz está trabajando en un nuevo proyecto llamado MXCNAS, el cual se enfoca en las chefs de Baja California con la meta de contar sus historias con letras y con una serie de fotografías elegantes, las cuales están a cargo de Cintia Soto.

Para enfatizar la disparidad entre los chefs femeninos y masculinos en México, Muñoz relató la historia de una vez que fue a un evento de mujeres cocineras en La Cocina Que Canta en Rancho La Puerta el año pasado. "Viajé a Tecate con dos autobuses llenos de gente de San Diego. Los únicos chefs de Baja California que cualquiera de ellos pudo nombrar fueron Javier Plascencia y quizás Drew Deckman (debido en parte a la publicidad que reciben)".

El objetivo de Muñoz con MXCNAS es el poner en alto la imagen e historia de las chefs en Baja California, y eventualmente hacerlo en todo el país y crear una reputación por sí sola.

Los medios que piensa utilizar para alcanzar esta meta son un libro, una serie online, una película, y otras vías multimedia para obtener más apoyo.

El primer capítulo en inglés salió el 26 de enero y se enfocó en la señora Sabina Bandera, dueña del carrito de comida “La Guerrerense” y del Restaurante Sabina en Ensenada.

Foto: Cintia Soto

“Las historias están escritas en primera persona, es decir que Sabina está hablando sobre su vida y experiencias al lector”, explica Muñoz. “Espero que sus amigos y demás personas que hayan disfrutado de su compañía y comida ayuden a compartir sus experiencias con nosotros como parte del proyecto.”

Un fragmento del capítulo de Sabina proporciona una mirada íntima a las experiencias más tempranas que ella tuvo con la comida en su estado natal de Guerrero, México:

"Cuando tenía diecisiete años solía ir a ayudar a mi tia en el Molino (molino para triturar maíz). No me importaba mucho la escuela, prefería estar en el campo. Ayudé a crecer, fumigar y atender a las plantas que cultivábamos. En octubre crecíamos maní, maíz y sandía. Cuando teníamos una buena cosecha, yo salía y vendía en la calle y en mercados. Teníamos ventas de mayoreo también. A veces vendíamos directo de la cajuela del coche. Trabajaba con mi padre desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche y no me cansaba."

-Sabina Bandera, MXCNAS-

Hasta ahora, las historias y las 25 fotografías de cada chef han sido trabajadas, e incluyen a personalidades tales como Adria Montaño, Esthela Martínez, Flor Franco, Nancy Leon, y Solange Muris.

A medida que el proyecto evoluciona, Muñoz espera que un libro, película y otros componentes multimedia sigan creciendo; "Quiero crear un colectivo creativo y lanzar un capítulo todos los meses; espero que chefs y amigos se unan para apoyar a Sabina, así como a las otras chefs. Les doy reconocimiento a los partidarios del proyecto cada mes por correo electrónico, así como en las redes sociales. Los partidarios se convierten en parte del colectivo.”

Para obtener más información sobre MXCNAS, o para pre-ordenar el próximo libro, visita la página oficial.

El periodista de cultura, comida y viajes de San Diego, W. Scott Koenig, ha explorado México y Baja California durante más de dos décadas. Fundó AGringoInMexico.com en 2012 para informar sobre destinos fronterizos, la comida, la cultura y la aventura que se vive. El sitio web se ha convertido desde entonces en una valiosa fuente de información sobre la floreciente rama gastronómica y cultural en Baja California, así como en la escena más amplia de todo México. Visita los sitios web de Scott y los medios sociales a través de los enlaces, a continuación.:

A Gringo in Mexico, FoodieHub, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest.

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

Traducción: cristina.mora@sandiegored.com