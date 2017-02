Audiencias de prueba le dan 100% de aprobación a Guardians of the Galaxy Vol. 2

Las enormes producciones de Hollywood como las de Disney / Marvel tienen proyecciones especiales meses antes de que se estrenen en el cine para recibir retroalimentación y hacer cambios que crean pertinentes, pero parece ser que Guardians of the Galaxy Vol. 2 es tan buena, que enloqueció a todos aquellos afortunados que ya la vieron.

De acuerdo con THR, Guardians 2 ha sido la única película de Marvel en obtener "un marcador perfecto de 100" por parte de estas audiencias especiales. El portal dice que las fuentes han calificado al hecho como "extremadamente raro" y que se trata de un marcador "sin procedentes". La película de James Gunn superó a otras como Iron Man 3 y Avengers, las cuales tuvieron 90 en sus proyecciones de prueba.

Y no solo eso, en encuestas pasadas, Guardians 2 ha salido como la película más esperada del 2017 después de Star Wars: The Last Jedi. En el 2014 James Gunn nos sorprendió a todos con una película que no sabíamos que necesitábamos en nuestras vidas y aparentemente está por enloquecernos con la secuela.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 se enfocará 100% en la historia de los guardianes y no tendrá anda que ver con Avengers: Infinity War, ni siquiera tendrá una aparición de Thanos.

