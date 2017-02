Veto migratorio de Trump también afecta a los videojuegos

En una entrevista reciente, el fundador y dirigente de la compañía Valve, Gabe Newell, expresó su preocupación por los efectos que el veto migratorio ordenado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, tiene en los empleados de su empresa y los eventos competitivos de eSports.

Newell declaró al respecto que el problema es serio, pues tienen trabajadores en Valve que debido a esta situación no podrán regresar a casa libremente. “Ellos han estado aquí por años, pagan impuestos, ellos apoyaron a Nueva Inglaterra en el Super Bowl… pero ahora no pueden dejar el país. Y por primera vez decimos: no pueden ir porque no podrán regresar. Eso es un problema, no sólo un futuro hipotético. Así que eso nos preocupa.”.

Además, para el directivo de Valve, el escrutinio de las visas, que se han vuelto mucho más difícil de conseguir, también afectará directamente a los torneos de eSports, pues no sólo Dota 2, sino la industria en general no tiene el reconocimiento como en los deportes tradicionales que los atletas de otros países pueden disfrutar.

“A pesar de que seas un jugador profesional no te ayudará a conseguir tu visa, especialmente si recordamos el torneo en Seattle de 2014, cuando a 2 equipos del evento les fueron inicialmente negadas sus visas.”, explicó Gabe Newell.

¿Cuál es tú opinión al respecto de las medidas antimigrantes que Donald Trump ha tomado durante sus primeros días en el gobierno de Estados Unidos?

