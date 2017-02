Thandie Newton de Westworld a unirse a película de Han Solo

Detengan su caballos, porque hay una nueva y talentosa actriz que podría viajar a la galaxia muy, muy lejana para unirse al bando de Han Solo en su película que nos mostrará los tiempos de juventud de este famoso contrabandista.

Variety informa que Thandie Newton de la nueva y exitosa serie de HBO, Westworld, se encuentra en pláticas para unirse al ya talentoso elenco de este proyecto que llegaría a nosotros en el 2018.

Hasta el momento, las estrellas ya confirmadas son Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson como el mentor de Han Solo y Emilia Clarke de Game of Thrones en un papel que aún es desconocido para los mortales como nosotros.

En lo que esperamos para saber más detalles, tendremos que conformarnos con Star Wars: The Last Jedi, la cual se estrena en diciembre de este año y de la que no hemos visto ni siquiera un pequeño teaser.

