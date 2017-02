Aumentan rumores de deportaciones masivas en California

Los rumores que el nuevo gobierno de Donal Trump planea deportaciones masivas de indocumentados aumentan día con día. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) dio a conocer que ya se tienen registros de estas supuesta redadas en las zonas de Van Nuys, Downey, San Bernardino, Santa Paula y Oxnard.

La organización puso el ejemplo del caso de Guadalupe García Rayos, una mujer de origen mexicano que llegó al país vecino desde los 14. Ahora madre de familia de dos hijos nacidos en Estados Unidos, quien fue deportada la tarde de ayer pese a acudir firmar cada año a las oficinas de Servicio de Migración y Aduanas (ICE en inglés) desde el 2009 cuando se le detuvo por trabajar con un número social falso.

CHIRLA anunció que este caso rompe con la tranquilidad que se había tenido, pues como a Guadalupe, se ha recurrido a los hogares de los inmigrantes, de los cuales muchos de ellos no tienen registro de delitos, para despojarlos de su núcleo familiar y deportarlos inmediatamente.

The Washington Post menciona que al menos seis estados, a parte de California, intensificaron los arrestos desde el pasado jueves, aun sin conocer el número exacto de las personas detenidas.

Esta noticia ha circulado inmediatamente entre la comunidad inmigrante de los Estados Unidos causando pánico entre ella.

Activistas de derechos de los Inmigrantes no tardaron en reaccionar y denunciar que los agentes del ICE han realizado redadas aleatorias en distintos Estados, así como la incursión en los hogares de los inmigrantes, asegurando que no necesariamente estas personas tienen algún antecedente penal en su historial.

Otros de los registros que tienen de estas detenciones han ocurrido en Austin, Dallas, and Pflugerville, Texas; Alexandria y Annandale, Va.; Charlotte and Burlington, N.C.; Plant City, Fla.; the Hudson Valley region of New York; and Wichita, Kan.

Vía Washington Post, La Opinión, BBC y Telemundo

