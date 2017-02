La ciudad de Nueva York rinde tributo a migrantes por día de San Valentín

CIUDAD DE NUEVA YORK.- Una instalación de arte ubicada en Times Square quiere demostrar al mundo que la diversidad de nacionalidades es lo que mueve el mundo y que no es justo que sea blanco de políticas migratorias por parte de Trump.

Esta pieza de arte se llama We Were Strangers Once Too (Nosotros también fuimos extraños una vez) y el mensaje se refuerza tras las recientes acciones del Presidente de Estados Unidos , quien decidió prohibir la entrada de ciudadanos y refugiados de siete países musulmanes.

En respuesta a tal situación, un grupo de artistas decidió instalar una muestra de arte con forma de corazón en el icónico Times Square como mensaje al mundo y como celebración del día de San Valentín.

Este proyecto se llevó a cabo con la colaboración de artistas y firmas de arquitectura/diseño, las cuales presentaron propuestas interesantes hasta que se eligió la que consideraron más adecuada.

Los líderes del diseño de dicha instalación fue The Office for Creative Research.

Pero esta pieza no es sólo una muestra de arte, sino que actúa como vía informativa, ya que contiene datos del censo del 2015. Las varas de metal representan los cambios poblacionales de los residentes de la ciudad de Nueva York que nacieron en el extranjero.

Fuente: The Office for Creative Research

Si a este toque curioso e informativo le agregas la imagen de un corazón rojo y rosado de 3 metros de altura, entonces tienes una especie de monumento que sin duda sirve como vía de conexion entre los ciudadanos, la ciudad y extranjeros.

Vía El Universal

