Nombran a CR7 como el mejor extranjero en la historia de Inglaterra

La prestigiosa revista Four Four Two acaba de darle a Cristiano Ronaldo un título un tanto inesperado y debatible: El mejor extranjero en la historia de la Premier League.

Luego de que el portugués tuviera un 2016 de ensueño en lo individual y colectivo, ahora la revista llega para ponerle otra raya al tigre.

El listado realizado por la revista deja a Cristiano Ronaldo por encima de jugadores como Thierry Henry, Cantona, Bergkamp y Drogba.

Ellos son jugadores que pasaron toda su carrera en la Premier, prácticamente. Cristiano ha hecho casi toda su carrera en Madrid, por lo que el nombramiento suena un tanto fuera de lugar.

Aunque, bueno, con estas jugadas es difícil ponerse a debatir:

¿Cómo la ven? ¿Creen que Cristiano es superior a estos jugadores?

