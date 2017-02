Otorgarán apoyos económicos a jóvenes para continuar sus estudios

Tijuana.-La Alcaldía de Tijuana a través del Instituto Municipal para la Juventud (IMJUV), brinda facilidades a los estudiantes tijuanenses para que obtengan donativos que les sean de utilidad durante su formación académica.

El director del IMJUV, Miguel Loza Ginuez, recordó que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, ha sido muy insistente en la tarea de trabajar de la mano gobierno, sociedad e iniciativa privada; con el propósito de apoyar a un mayor número de jóvenes de la ciudad.

Loza Ginuez, precisó que en el 2017 el IMJUV busca generar 3 millones de pesos por medio de la iniciativa privada, para que empresas donen recursos económicos a los estudiantes

“Lo que estamos haciendo es dar facilidades a la iniciativa privada para que a través de ellos se pueda dar un incentivo a los estudiantes que van a salir de intercambio o que necesitan adquirir algún insumo, o en la compra de útiles escolares”, comentó el funcionario municipal.

La estudiante de octavo semestre en la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Rosalba de Jesús Villaseñor, realizará durante los próximos cinco meses un intercambio académico en Corea del Sur, por lo que se acercó al IMJUV para que le fueran expedidas dos cartas de patrocinio por un monto de 30 mil y 4 mil pesos.

“Es bastante importante este apoyo, porque he conseguido becas y ya con este patrocinio, de esta manera ya puedo solventar los gastos y ya no estar tan apretada. Si no tienen los recursos, o si se les complica o tienen un obstáculo económicamente hablando, vengan, hay maneras diferentes de poder solventar un intercambio como es un patrocinio o becas escolares. Sí se puede” expresó la beneficiada.

Por su parte, el jefe del Departamento de Asuntos Académicos del IMJUV, Luis Vega Flores, explicó que cualquier joven inscrito en algún plantel educativo de la ciudad,

puede ser acreedor a un apoyo para inscripción, intercambio académico o cualquier otra necesidad.

Comunicado del Ayuntamiento de Tijuana

