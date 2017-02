Adele triunfa en la edición 59 de los Grammy

Cinco premios de cinco. La cantante británica Adele ganó en todas las categorías que disputaba en la edición número 59 de los premios Grammy.

De esas cinco categorías, tres fueron de las principales de la premiación: Mejor Álbum (25), Mejor Grabación (25) y Mejor Canción (Hello).

En Mejor Álbum venció a Beyoncé (Lemonade), Justin Bieber (Purpose), Drake (Views) y Sturgill Simpson (A Sailor's Guide to Earth), y en Mejor Grabación eran Beyoncé (Formation), Lukas Graham (7 Years), Rihanna y Drake (Work) y Twenty One Pilots (Stressed Out).

"Beyoncé, te adoro, emocionas mi alma cada día desde que tengo 17 años. Quiero que seas mi mamá", dijo la británica a la que se esperaba fuera su principal contrincante de la noche.

Sus otras dos victorias de la gala se presentaron con "Hello" por Mejor Álbum Pop en Sotario, y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.

Aquí los ganadores de todas las categorías:

Álbum del Año: 25, Adele.

Grabación del Año: Hello, Adele.

Canción del Año (premio a los compositores): Hello, Adele y Greg Kurstin.

Mejor Nuevo Artista: Chance the Rapper.

Mejor Álbum Pop Vocal: 25, Adele.

Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional: Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin, Willie Nelson.

Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo: Stressed Out, twenty one pilots.

Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica: Skin, Flume.

Mejor Canción de Rock: Blackstar, David Bowie.

Mejor Álbum de Rock: Tell Me I'm Pretty, Cage the Elephant.

Mejor Álbum de Rap: Coloring Book, Chance the Rapper.

Mejor Álbum Country: A Sailor's Guide to Earth, Sturgill Simpson.

Mejor Interpretación Country Solista: My Church, Maren Morris.

Mejor Álbum de Música Alternativa: Blackstar, David Bowie.

Mejor Álbum de R&B: Lalah Hathaway Live, Lalah Hathaway.

Mejor Álbum de Pop Latino: Un besito más, Jesse & Joy.

Mejor Álbum de Rock, Música Alternativa o Urbana Latina: ilevitable, ile.

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (incluyendo música tejana): Un azteca en el Azteca, Vol. 1 (en vivo), Vicente Fernández.

Mejor Álbum de Música Tropical: ¿Dónde están?, Jose Lugo & Guasábara Combo.

Mejor Álbum de Jazz Latino: Chucho Valdés, Tribute to Irakere: Live In Marciac.

Mejor Álbum de Jazz Vocal: Take Me to the Alley, Gregory Porter.

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Country for Old Men, John Scofield.

Mejor Álbum Urbano Contemporáneo: Lemonade, Beyonce.

Productor del Año, No Clásico: Greg Kurstin.

Mejor Video Musical: Formation, Beyonce.

