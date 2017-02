Ya hay fecha de inauguración para la nueva atracción de Guardians of the Galaxy

SAN DIEGO, CALIFORNIA.- Cuando anunciaron que la atracción "The Twilight of Terror" iba a ser remodelada para construir una atracción enfocada a Guardians of the Galaxy, algunos se sintieron un poco decepcionados, pero conforme pasó el tiempo la idea ya no sonaba tan mal y ahora la inauguración está cada vez más cerca.

Disneyland California está listo para inaugurar Guardians of the Galaxy, Mission: Breakout en mayo 27 del presente año, aunque esta atracción será solo parte de todo lo que se tiene planeado para este verano.

La fiesta de inauguración incluye baile y la inclusión de nuevos personajes al ambiente del parque, es decir, Los Guardianes de la Galaxia y más Avengers. Tendrás la posibilidad de toparte con Star-Lord, Black Widow, Spider-man, entre otros.

La nueva atracción de Guardians of the Galaxy será sobre Rocket Raccoon y lo que hará para rescatar a sus amigos de la guarida del “Coleccionista.” También incluirá sonidos y música inspirada en el soundtrack de la película, el famoso “Awesome Mix.”

Todo esto se llevará a cabo como parte de la experiencia Disney llamada Summer of Heroes, la cual estará disponible desde mayo 27 hasta septiembre 10 del 2017.

