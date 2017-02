Selena Gomez organiza fiesta de 30 mil dólares a The Weeknd

The Weeknd cumplirá 27 años este 16 de febrero, pero al parecer Selene Gomez, decidió festejarle días antes.

Este lunes, la cantante le organizó una fiesta en uno de sus locales favoritos, el Dave & Buster en Hollywood, donde gastó 30 mil dólares, según el portal TMZ.

A la celebración acudieron los mejores amigos de The Weeknd, pero no la ex estrella Disney, pues se encontraba en la Semana de la Moda de Nueva York, aunque esto no evitó que festejara a su nuevo novio.

French Montana, 2 Chainz, Big Sean, Travis Scott, Migos y Bryson Tiller, fueron algunos de los invitados.

Con información de El Universal.

