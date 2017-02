Bryan Cranston dice cómo regresará Walter White en Better Call Saul

Better Call Saul tiene todo el espíritu de Breaking Bad, eso nadie lo duda. Incluso hemos visto el regreso de personajes clave como Héctor Salamanca y Mike, pero ni un sólo rastro de Jesse Pinkman o el mismísimo Heisenberg, Walter White.

El problema es exactamente el hecho de que Better Call Saul es una precuela y la historia se desarrolla varios años atrás antes de que Jimmy McGill se convirtiera en Saul Goodman. Por ende, Walter White seguía con su vida de maestro de preparatoria sin la menor idea de que estaba desarrollando cáncer. En pocas palabras, en términos de la historia, no tiene sentido su aparición. Esto fue lo que Bryan Cranston le dijo a Nerdist:

"No lo sé, podrían verme en Better Call Saul. De hecho creo que sería divertido. No me lo han abordado. Sé que [el creador] Vince [Gilligan] no haría nada que pudiera dañar la marca en general en la que trabajó tan duro para desarrollarla en un tipo de truco. Y luego pienso, 'bien, ¿y si no lo es?'"

Y así es, Cranston quiere que Walter White regrese a la serie como un simple cameo, un simple padre de familia que pasa casualmente por donde se encuentran los personajes principales del episodio.

"¿Qué tal si es algo rápido? Dos tipos en el mercado, '¿Están maduros?' 'No lo sé'. Y ni siquiera registramos que nos conocimos tres años antes de que nos veamos de nuevo. Esa es la vida. De hecho es muy honesto que esto pase. Así que la cosa es que lo haría en un segundo. Si Vince me quiere en el programa, estaré en el programa".

Ahí lo tienen, Cranston está más que listo para volver como Walter White en Better Call Saul, y siendo algo que todos, absolutamente todos queremos ver, es solo una cuestión de tiempo para que pase.

