Josefina Vázquez Mota se registrará como precandidata para gobernar el Edomex

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya confirmó que Josefina Vázquez Mota, se registrará como precandidata de Acción Nacional a la gubernatura del Estado de México este fin de semana. Fuentes panistas indicaron que será el próximo domingo a las 11:00 horas.

En Naucalpan, el dirigente panista indicó que designarán a quien sea el candidato o candidata más competitiva, y aseguró que el método de selección está absolutamente blindado jurídicamente.

"Ella está abierta a esa posibilidad, está a unas horas seguramente de anunciarlo y ustedes lo saben ella está altamente competitiva en todas las encuestas, en todas las que tenemos aparece en primer lugar, no es la única aspirante, pero también están muy buenos panistas".

Asimismo, reconoció que saldrán unidos a competir por la gubernatura mexiquense.

"Está absolutamente blindado el proceso y he sido muy transparente, vamos a postular a la candidata o candidato más competitivo, no vamos a una campaña testimonial, vamos a quien pueda ser un gran gobierno que tenga las credenciales y los atributos, ese va hacer el criterio y así lo vamos a resolver... Conozco muy bien el panismo mexiquense, he platicado con él y el PAN va a salir unido una vez que definamos quién es la candidata o el candidato".

