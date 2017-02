Filtran propuesta de Trump para mandar al ejército a las calles en redadas a indocumentados

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo con un borrador de un memorándum dirigido al Departamento de Seguridad Nacional, el cual fue obtenido por la Associated Press, la administración de Trump está considerando movilizar hasta 100 mil militares en el país para la aplicación de leyes migratorias.

El documento de 11 páginas llama a la movilización sin precedentes de militares para controlar la inmigración en diversos estados del país, incluidos California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oregón, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Louisiana.

Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer negó la versión de AP "No es verdad en un 100%. Es falso. Es irresponsable que se diga eso”. Sin embargo también señaló que no podía negar que no había sido discutido en la administración.

Este documento serviría de guía para la aplicación del decreto ejecutivo sobre inmigración y seguridad fronteriza que Trump firmó el 25 de enero, al igual es como un complemento habitual de las órdenes ejecutivas.

