Ashton Kutcher pide combatir explotación sexual infantil

Ashton Kutcher compareció en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, para solicitar a los congresistas apoyo a su organización para combatir la explotación sexual infantil.

Su fundación Thorn combate la explotación sexual infantil desde el 2012, diseñando software para localizar a víctimas de este delito en internet, principal mercado de compra y venta de menores.

"He estado en redadas del FBI en las que he visto cosas que nadie debería ver. He visto un video de una niña de la misma edad que la mía (2 años) violada por un estadounidense que estaba en Camboya de turismo sexual", declaró el actor.

Una de las herramientas creadas por Thorn es Spotlight, la cual ha logrado identificar a seis mil víctimas en tan sólo seis meses.

"La tecnología puede utilizarse para permitir la esclavitud, pero también para desactivarla. ¿Podemos diseñar unas herramientas mejores que las suyas para combatir lo que está sucediendo?", dijo el Kutcher ante el Senado.

Con información de Noticias MVS.

