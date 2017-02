Crítica: Manchester Junto Al Mar (Manchester By The Sea)

Manchester Junto Al Mar es una cinta muy curiosa, ya que logra capturar completamente el proceso del duelo tras la muerte de alguien sin tener que ser precisamente sombría y lúgubre, al contrario, captura todas esas emociones sin dejar cierta levedad, siendo una cinta a la que cualquiera puede aproximarse. La cinta dirigida por Kenneth Lonergan sigue siendo devastadora, pero sin dejar de lado el humor surreal de la vida misma.

Casey Affleck interpreta a Lee Chandler, un introvertido y melancólico intendente de un edificio en Boston. Lo vemos en distintas situaciones mundanas pero nunca interactúa realmente con alguien, siempre se mantiene distante de todo mundo. Un día recibe una llamada que lo hace regresar a la ciudad de Manchester, Massachusetts, su hermano ha fallecido (Kyle Chandler) y en su testamento lo nombra como el guardián de su sobrino de 16 años Patrick (Lucas Hedges).

Poco a poco vamos descubriendo la razón por la que Lee actúa como lo hace y el porqué no quiere estar en Manchester. No quiero ahondar en esta parte ya que es un momento crucial de la cinta, pero si algo puedo comentar es que es por ello que la actuación de Affleck se convierte en algo realmente poderoso. La edición de la cinta no es confusa a pesar de estar saltando en el tiempo y nos ayuda a entender mejor la relación con su sobrino y la relación que tuvo con su ahora ex-esposa Randi (Michelle Williams) y la relación con su hermano Joe (Kyle Chandler), creando un contraste aún mayor entre su pasado y su presente.

Como mencioné anteriormente, la cinta tiene cierta levedad, esta se encuentra en la relación de Lee y su sobrino, la cual es el corazón de la cinta y es donde se encuentran los momentos con más humor de toda la película. Es por eso que mencionaba que la cinta a pesar de tener momentos muy fuertes emocionalmente, también cuenta con momentos que la convierten en una película completa y redonda.

Sin embargo, es la interpretación de Casey Affleck como Lee la que sostiene la película completamente, la cual a pesar de ser sutil en la superficie conlleva un arduo trabajo y encapsula una amplia gama de emociones, lo cual no es una tarea fácil, tal vez en manos menos capaces sería algo aburrido. Affleck logra hacerlo casi sin esfuerzo y el resultado es conmovedor.

El trabajo que Lonergan realiza es empático con sus personajes haciéndolos sentirse reales y muy creíbles y a pesar de lidiar con un tema fuerte, jamás es desesperanzadora y dejará una fuerte impresión en quien se tome el tiempo de verla.

