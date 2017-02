Batman se queda sin director... otra vez; Matt Reeves rechaza el puesto

Warner y el proyecto de The Batman parecen un mar de problemas y malas noticias pues la película todavía no tiene director después de que aparentemente se había solucionado el asunto.

El candidato favorito para sustituir a Ben Affleck en la silla de director, Matt Reeves (War of the Planet of the Apes) ha roto las negociaciones con los estudios y se retira del puesto, según informa THR.

Según fuentes del portal, las negociaciones podrían reanudarse una vez que "se enfríen las cabezas", lo que nos sugiere que las cosas están bastante intensas con respecto a The Batman. Warner no se detendrá y hará la película a como dé lugar pero con tanta energía negativa circulando sobre ella, parece que será un desastre.

La noticia abre la posibilidad de que otros directores considerados como el legendario Ridley Scott y Fede Álvarez tomen el lugar de Reeves. A la vez sirve como leña para alimentar el fuego de los rumores de que Ben Affleck también deje de ser Batman.

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

cynjen.romero@sandiegored.com