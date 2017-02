Boletos para Canelo ante Chávez Jr. costarán hasta 1,500 dólares

El combate tan esperado no podía ser barato

Si de casualidad tenías la intención de ir a Las Vegas a presenciar en vivo la pelea entre Saú 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr., muy probablemente te será algo costoso. Bien dicen que lo bueno cuesta, ¿no?

Los precios para el combate del próximo 6 de mayo saldrán a la preventa este sábado, y su costó ira desde 75 hasta los 1 mil 500 dólares.

Entonces, si realmente eres un apasionado, el estar a lado del ring siendo bañado en el sudor de los combatientes te costará unos 30 mil pesos.

Si no quieres -o no puedes- gastar eso, aprovecha el pay per view por unos cuantos cientos de pesos con unas cheves en tu casa.

Actualmente, quien entrena a marcha forzada es Chávez Jr., a espera de dar el peso pactado para el combate.

Con información de: ESPN

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

editorial@sandiegored.com