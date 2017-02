Miyamoto sí tomó en cuenta opinión de fans para mejorar The Legend of Zelda: Breath of the Wild

En una entrevista reciente realizada por Game Infomer, Shigeru Miyamoto y Eiji Aonuma abordaron el balance que tuvieron que lograr para asimilar adecuadamente la retroalimentación que recibieron por parte de los fans de Zelda y la influencia que esta tuvo en el desarrollo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

El primero en tomar la palabra fue Shigeru Miyamoto, creador de la serie, quien tras ser cuestionado sobre cuándo considerar la retroalimentación de los fans y cuándo confiar en su plan de trabajo, respondió: “en términos de gameplay, realmente me preocupo por los informes y los grupos focales para obtener retroalimentación. Pero también le transmito a mi equipo que simplemente no puedes poner a jugar a cualquiera y preguntarle ¿Qué tal estuvo? Pienso que es muy importante tener una idea o un concepto que quieras transmitir en el juego y lo que los grupos focales hacen es ayudar a conocer si estos han sido transmitidos. Muchas veces tengo gente haciendo pruebas en pantalla y sólo los miro, sin hablarles o sólo los grabo y después miro el video”.

Por su parte, Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fue más específico en la influencia que la retroalimentación tuvo en el desarrollo del juego: “para mí sí ha cambiado el proceso. Hay veces en que me detengo pensando en lo que el juego debería ser, pero cuando comencé a desarrollar Breath of the Wild me di cuenta de que había un vínculo entre la retroalimentación de los fans y mi estrategia. Después sucedió algo que los fans dijeron antes de comenzar el desarrollo que me hizo cambiar mi forma de pensar”.

Según palabras de Aonuma, esta fue la opinión que le ayudó a desarrollar la idea del nuevo juego de Zelda: “había un fan que realmente amaba, y mucho, la serie de Zelda. Pero me dijo que cuando jugó Skyward Sword, extrañó el recorrer ese enorme mundo, cuando antes sólo bastaba con montar a Epona y pasear por él, algo que le había encantado, por ejemplo, al jugar Ocarina of Time. Algo dentro de mí me hizo sentir de la misma manera, así que para Breath of the Wild fue algo en lo que pensé, definitivamente”.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, estará disponible para Switch y Wii U el 3 de marzo.

