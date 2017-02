Fuertes lluvias en Playas de Rosarito dejan un muerto a su paso

El día de ayer tras mantener estado de alerta en el municipio de Playas de Rosarito por la intensa tormenta que se presentó en la región, desafortunadamente, tras su paso, dejó una víctima con la muerte de una persona que fue arrastrada por la corriente creciente del agua.

Una joven, menor de 18 años según los primeros reportes, perdió la vida cuando el vehículo en el que viajaba fue llevado por la corriente del agua.

Según los reportes de los bomberos que trabajan en el rescate del cuerpo, comentan que pese a las recomendaciones de no circular en la zona por el riesgo de la creciente del agua, muchos conductores hicieron caso omiso.

Desde la noche de este viernes los bomberos han trabajado en el rescate, al localizar primeramente el vehículo que terminó el toldo de Pemex en el cajón pluvial en Rosarito.

En vehículo viajaba con la joven un hombre que pudo ponerse a salvo antes de ser arrastrado por la corriente junto con el vehículo.

Desde la noche del viernes, elementos de bomberos y protección civil que estuvieron pendientes en todo momento del rescate del cuerpo.

Las autoridades recomiendan no intentar cruzar estas crecientes de cause natural del agua que dejó la tormenta para no poner en riesgo su vida.

Vía Frontera

