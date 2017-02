Puentes del SITT presentan 90% de avance

Tijuana.- El desarrollo económico de las grandes ciudades viene ligado con la capacidad de su movilización, es por ello que el Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, da a conocer a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano los avances de obra que comprende la construcción de nuevos puentes peatonales, donde suman mil 424.50 metros lineales de longitud, sobre el trazo de la ruta troncal del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).

El Secretario de SDUE, Alejandro Lomelín Clapera, informó que los puentes peatonales separan completamente al tránsito peatonal de la circulación vehicular, el principal interés es la seguridad de los tijuanenses, y su objetivo es brindar una conexión directa de un sitio a otro de una manera segura y tienen una inversión de 107 millones 299 mil 200 setenta y nueve pesos.

“Tenemos un avance del 90% en total, los cierres de ambas vías rápidas han sido programados en horarios que no afecte el flujo vehicular diario, realizando jornadas de las 22 horas hasta las 5:00 horas del siguiente día, actualmente los trabajos que se han realizado son de colocación de estructuras, montajes de super-estructuras, así como colaciones de concreto”, dijo el funcionario municipal.

Estos puentes debido a su longitud, fue necesario apoyar una o dos pilas sobre la plantilla del canal, las cuales están hechas a base de acero estructural con una longitud promedio de 170 metros lineales y una sección transversal de 4.00 metros, y cruzaran de forma perpendicular a la canalización Rio Tijuana comunicando al usuario de la zona este al oeste de la ciudad.

Se tiene contemplado habilitar la construcción con rampas de acceso universal, alumbrado público y sistemas de video vigilancia el cual se encontrará ligado al centro de control y monitoreo, poniendo como primordial salvaguardar la integridad de los ambulantes.

“El alcalde Juan Manuel Gastelúm, ha tenido especial atención en estas obras, pues la construcción de ellas significan no solo dar movilidad a la ciudad, si no también estar al pendiente y accionando ante la necesidad y la seguridad de los tijuanenses. Esta administración municipal se ha caracterizado en darle seguimiento a las obras y no dejarlas inconclusas, este actuar seguramente será lo que nos lleve a hacer de Tijuana la mejor ciudad de México”, declaró el Secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro

Lomelín Clapera.

*Comunicado del Ayuntamiento de Tijuana

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

Editorial@sandiegored.com