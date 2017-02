VIDEO | Juan Manuel Gastélum regaña a funcionarios y pide que estén a la altura de los tijuanenses

"Si usted no es capaz de atender la problemática de seguridad, dígalo, necesitamos gente comprometida" señaló

TIJUANA.- Durante uno de los foros de consulta realizados en la ciudad de Tijuana este sábado, el alcalde de la ciudad, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, llamó la atención a funcionarios que no cumplan con su trabajo.

Ante una queja presentada por una ciudadana en el foro de consulta llevado a cabo en Otay Centenario, Gastélum le pidió al titular de policía en Tijuana y al titular de Reglamento que si no son capaces de atender las problemáticas de la ciudad que lo digan, ya que necesitan gente comprometida.

Ante esto dio una instrucción ejecutiva para atender no solo esa problemática sino cualquier otra que denuncia de los ciudadanos, al mismo tiempo señaló que regresaría para verificar que cumplan con esto, "No más corrupción, no se vale, por eso nos detestan a los políticos".

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

editorial@sandiegored.com