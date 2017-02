UN MILLÓN DE CARROS CIRCULAN ILEGALMENTE EN BAJA CALIFORNIA

Tras la vigencia de los decretos para la importación de vehículos y la imposición de reglas que inhiben la regularización de los automóviles, la introducción ilegal de vehículos se ha incrementado. Se estima que en la entidad circulan cerca de un millón de automóviles de manera irregular con placas extranjeras, con placas vencidas o sin documentos de importación, denominados ‘chocolates’.

Estos automóviles recorren los cinco municipios de Baja California, sin cumplir con leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. Dejando de pagar además, el impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, alta ante el Gobierno del Estado, tarjeta de circulación, láminas, seguro de responsabilidad civil, constancia de verificación de emisiones del Programa de Verificación Vehicular, entre otros.

De ahí que el asunto de los carros ‘chocolate’ no sólo se trata de un tema económico, por las afectaciones al comercio organizado, o de evasión de impuestos, sino también de seguridad pública e incluso ambiental; Mexicali está dentro de las cinco ciudades más contaminadas de México.

¿Las raíces del problema?: corrupción, impunidad y tráfico de influencias. En entrevista para Business Conexión, el presidente de CANACO Tijuana, Gilberto Leyva Camacho, solicita al alcalde de Tijuana la aplicación de la Ley para aquellos que circulan sin placas.

“El 100% de los ilícitos en Tijuana se cometen en carros ilegales, todos los distribuidores de droga circulan en carros ilegales”, observa. Además, se habla de que un 25% de los hechos de tránsito en Tijuana, los conductores no tienen seguro de responsabilidad civil. Incluso, en casi el cincuenta por ciento de estos hechos, participan automóviles que circulan de manera ilegal. En muchos casos los propietarios prefieren abandonar las unidades, para no enfrentar su responsabilidad, sin que las autoridades tengan forma de identificar al responsable.

“Estos vehículos están usando nuestras calles, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, contaminando”. Por lo que el presidente de Canaco pide al gobierno que de una vez los regularice, siempre y cuando cuenten con un seguro a terceras personas y cumplan con la NOM 043; norma ambiental que regula las emisiones de vehículos.

El reglamente de tránsito y control vehicular del municipio de Tijuana establece que en el supuesto de que un vehículo transite sin placas los agentes municipales están facultados para impedir su circulación y remitirlo al depósito vehicular, entonces ¿por qué los policías municipales no aplican la Ley?, cuestiona Leyva Camacho, agregando que quienes sí circulan con placas, pero de Anapromex, generalmente lo hacen sin respetar las señales de tránsito, “es gente que hace impulso a no respetar la Ley”, pero tampoco los sancionan por esto. “De lo que se trata es que a todos nos apliquen la Ley; si no tienen dinero para pagar la infracción, que paguen con servicio social como en EE.UU.”, sugiere.

Anapromex u Onappafa son las organizaciones dedicadas a la protección de vehículos irregulares en esta frontera, para lo cual los propietarios deben pagan alrededor de 2,500 pesos, dependiendo del modelo y año del vehículo, a cambio de un engomado, dos placas de cartón y una credencial de afiliación, “los cuales no tienen ningún valor jurídico y no evitan el decomiso del vehículo por parte del SAT. Es decir, Anapromex u Onappafa son totalmente ilegales”, afirma Gilberto Leyva Camacho.

El mismo coordinador nacional de Anapromex, Gilberto Núñez, ha señalado que el pago para afiliarse a la asociación les da derecho a tener asesoría legal en caso de que su unidad sea confiscada por la autoridad, “aunque no hay garantía de que el vehículo sea regularizado, tampoco de que el vehículo no lo recoja el Gobierno”, ha declarado.

“20 años tiene Anapromex extorsionando a la gente”, comenta el presidente de Canaco, ¿cómo es que sigue operando?, ¿cómo es que su líder Fidel Villanueva salió en dos ocasiones de la cárcel?, “por la impunidad y corrupción que hay en el país, porque este hombre le apuesta a la intimidación”, lamenta.

“Es una vergüenza que Fidel Villanueva se encuentre dando placas y el Gobierno la respete, ¿qué está haciendo Antonio Valladolid?…nada”, comenta el titular de Canaco.

“Durante la administración del ex gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, Fidel Villanueva, líder de Anapromex, fue encarcelado en dos ocasiones luego de que agentes policíacos cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra por uso de formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones o cualquier medio de control fiscal falsificado; le clausuraron 18 oficinas que tenía en Baja California y aceptó en sus declaraciones ante el Ministerio Público que había engomado hasta ese momento más de 500,000 carros, pero tras 10 meses en prisión fue liberado y volvió a vender los engomados”, recuerda.... Continuar leyendo artículo aquí

