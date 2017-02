Lucía Villalón confiesa el motivo de su ruptura con Chicharito

Lucía Villalón habló por fin de su ruptura con Chicharito. Y le echó la culpa al futbolista mexicano con una palabra muy fea: deslealtad.

"Lo más difícil ha sido la deslealtad. No me lo esperaba... ¡me iba a casar con él!", dijo en entrevista con El Mundo.

Sobre la supuesta relación de Javier con Camila Sodi, la periodista prefirió no meterse:

"Bueno, cada uno hace su vida y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar. Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito. Eso hay que respetarlo".

Pero eso no fue todo. Ya encarrerada, Lucía le metió otro trancazo... aunque en entrevista con otro medio, El Español:

"Apenas se interesó en venir a verme (cuando estaba enferma). En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital", sentenció.

