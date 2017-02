Hellboy 3 jamás sucederá; confirma Guillermo del Toro

Después de 9 largos años, los fans de Hellboy recibieron un rayo de esperanza cuando Guillermo del Toro dio señas de vida de la última parte de esta trilogía con una encuesta que hizo el mes pasado. Incluso amenazó de hablar con Ron Perlman sobre el asunto y todo parecía terminar en buenas noticias, pero no fue así.

El director mexicano confirmó esta mañana que Hellboy 3 nunca sucederá y es todo lo que puede decir sobre el tema. Ya no hay vueltas atrás, ya no hay otras rutas, ya no hay nada, salvo al dolor de corazón que causará a todos aquellos que la esperaban con ansias.

Hellboy 3 lamento reportar: Hablé con todos los partidos. Debo reportar que es 100% seguro que la secuela no sucederá. Y eso será la cosa final al respecto.

No queda nada más que decir al respecto. Simplemente hay que dejarlo ir, como si fuera un amor de verano y seguir adelante con nuestras vidas.

