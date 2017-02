'Get Out' la película de terror con 100% en Rotten Tomatoes y Tomatazos

Como todo buen fan del terror, seguramente te has de decepcionar de la gran mayoría de cintas del género que salen todos los años en Hollywood, pero hay una que promete destacarse del resto, o por lo menos eso es lo que dicen las críticas.

Get Out es el nombre de la película de Jordan Peele que está cambiando el juego del terror, enfocándose en una situación racial que sigue siendo muy común en los Estados Unidos.

La historia sigue a Rose y Chris, una pareja interracial que se está preparando para llevar su relación más adelante, por lo que Chris tendrá que conocer a la familia de Rose. Dejarán la ciudad para llegar a una zona urbana donde Chris notará algo muy extraño con los habitantes de ahí. El trato que se le da a las personas de color es bastante extraño y racista.

Como ya lo mencionamos, la crítica está enamorada de esta película y actualmente cuenta con una calificación de 100% en Rotten Tomatoes y Tomatazos.

Peele es muy mordaz con respecto a cómo el racismo es a menudo hecho menos por personas que dicen saber mejor. Esta idea cuaja muy bien con Get Out. Dominick Mayer - Consequence of Sound

Hiriente pero noble, incisiva pero no da sermones, esta la clase de comedia que puede unir al país. Eric D. Snider - EricDSnider.com

Sólo un maestro satírico como Jordan Peele podría llevar a la audiencia a una emoción loca y hacer que todos pensemos en los estereotipos raciales a lo largo del camino. Mara Reinstein - US Weekly

Get Out puede tener sus fallas, pero es momento de que Hollywood haga una película que esté más interesada en asustar al público en lugar de complacerlo. David Ehrlich - indieWire

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

cynjen.romero@sandiegored.com