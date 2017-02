Katy Perry estrena video de su nueva canción "Chained to the Rhythm"

Katy Perry estrenó el video de su nuevo sencillo “Chained to the Rythm” en colaboración con Skip Marley.

La canción fue producida por Max Martin, con quien Perry trabaja desde hace tiempo, mientras que la letra fue escrita por la cantante, Martin, Sia Furler, Ali Payami y Skip Marley.

“Chained to the Rhythm” es el primer tema del próximo álbum de Katy Perry, que será el seguimiento de “Rise”.

El video de dicha canción fue dirigido por Mathew Cullen y se grabó en Six Flags Magic Mountain, en California, “The Thrill Capital of the World”, en enero.

Con información de Warp.

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

Editorial@sandiegored.com