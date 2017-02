Filtran supuestas fotografías del Galaxy S8

La revelación del Galaxy S8 se realizará dentro de poco y, a pesar de que la credibilidad de Samsung sufrió un fuerte golpe gracias al Galaxy Note 7 (aparentemente a la gente en Estados Unidos no le gusta que sus celulares exploten), el evento sigue causando emoción. Hoy un usuario de Twitter filtró algunas fotografías que supuestamente muestran al Galaxy S8 y, aunque la fuente no es fidedigna, parecen apoyar la noción de que este equipo ya no contará con el botón físico de Home y tendrá una pantalla corrida, de borde a borde.

Según el tweet en cuestión, la filtración proviene de una empresa china dedicada a la manufactura de protecciones para celulares. En las fotos podemos ver que, de resultar cierto, haberse deshecho del botón le permitió a Samsung reducir los bordes inferior y superior del equipo considerablemente. En las fotografías podemos ver el borde superior, en el que se aprecia una gran cantidad de sensores, entre los que se encontraría el escáner de iris que también tenía el fallido Galaxy Note 7.

Además, otra filtración realizada por otra fuente anónima, asegura que sensor de huellas, utilizado para medir el ritmo cardíaco y otras cosas, se habría cambiado al lado izquierdo de la cámara, justo como se aprecia en estas fotografías.

