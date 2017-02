Doble o nada: la apuesta entre 'Canelo' y Chávez Jr.

Tanta es la confianza en sí mismo, que Saúl 'Canelo' Álvarez apostó en su favor la bolsa que cobrará Julio César Chávez Jr. por la pelea.

"Claro que sí, estoy muy seguro que de hecho, él decía que me iba a noquear en 8 rounds, no lo ha dicho ahora que estamos en gira de prensa, ni nada. Dice que me iba a noquear en 8 rounds, que me va a ganar y muy confiado, de hecho le aposté su bolsa a que no me ganaba y a que no me noqueaba", dijo para ESPN.

Canelo aseguró también que la apuesta fue del estilo doble o nada, y que el Junior aceptó frente a las cámaras el acuerdo:

"Aceptó, aceptó y enfrente de las cámaras y creo que nos dimos la mano de caballeros y enfrente de las cámaras y creo que nos dimos la mano, de caballeros, y enfrente de las cámaras creo que en Estados Unidos cuando es algo de palabras es oficial, así que ya está la apuesta", dijo.

¿Cómo ven? ¿Creen que a la mera hora respeten su apuesta?

