Pixar lanza curso gratuito para aprender animación

Pixar tiene buenas noticias para los fanáticos de la animación, si eres uno de ellos pon atención:

La productora de Disney lanzó el curso online gratuito llamado “Pixar in The Box”, con el cual podrás aprender diferentes técnicas de animación.

El curso está conformado por ocho unidades cada una con una duración de una hora, donde tendrás acceso a lecturas, videotutoriales y diversas actividades prácticas sobre patrones, modelado de ambiente y personales, randerización, entre otras técnicas de animación que son fundamentales para realizar películas.

Por si eso no es suficiente, los ejercicios vienen incluidos en el temario del curso y no necesitas instalar ningún tipo de programa adicional para hacerlos.

“Pixar in The Box” está dirigido a los interesados en formarse como profesionales en la producción de películas animadas, aunque no es necesario tener conocimientos previos en programación, animación o diseño para poder participar.

Para más información puedes ingresar a la página oficial de Pixar.

El primero de los cursos ya está disponible en www.khanacademy.org

Con información de Ticbeat.

