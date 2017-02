Hugh Jackman no hubiera dejado a Wolverine si estuviera con Avengers

Actualmente ya no hay vuelta atrás para remediar el futuro de Wolverine, por lo menos el que hemos conocido desde el 2000 bajo la piel de Hugh Jackman. Como sabemos, el actor se retira del personaje después de Logan, pero hubo una cuestión que lo hubiera y que quizá lo pudiera hacer cambiar de opinión.

Durante una función especial de Logan en Nueva York, los chicos de Screen Rant tuvieron la oportunidad de entrevistar a Jackman, quien les dijo que si los X-Men estuvieran dentro del Universo Cinemático de Marvel, más específico, con los Avengers, seguiría sacando las garras de metal para todos sus fans.

"Si eso estuviera sobre la mesa cuando tomé la decisión, ciertamente me hubiera detenido. Eso es seguro, porque siempre he amado la idea de él dentro de esa dinámica, con Hulk obviamente, con Iron Man pero siempre hay mucha gente más lista con MBA que no pueden descubrirlo. Uno nunca sabe".

Cuando le preguntaron si había otro u otros personajes a los que le hubiera gustado ver junto a Wolverine, su respuesta fue la misma. Incluso remarcó la característica que Logan pudo haber tenido en la película que de alguna manera, lo uniera con Hulk

"No lo sé. Éstos son los únicos en los que había pensado. Cuando hablé con los sujetos que crearon Old Man Logan, mucha gente piensa 'Oh, esto es Old Man Logan', y yo como que 'Bueno...' La inspiración para eso fue Unforgiven, eso es lo que tenemos en común. Pero en ésta no hay Hulk bebés".

Y aquí es cuando ni siquiera se necesitaban de todos los Avengers para retener a Jackman, de tan sólo haber tenido a Hulk o los sobrinos de Hulk en la película, Jackman se quedaba.

"Al momento, si de verdad los hubiera tenido, probablemente no hubiera dicho que ésta era la última. Simplemente se siente como que es el tiempo adecuado para dejar al personaje".

