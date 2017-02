Warner prepara película de Nightwing con director de Lego Batman Movie

Después del éxito enorme que resultó ser Lego Batman Movie con la crítica, Warner no pierde el tiempo y quiere que su director, Chris McKay, dirija una película basada en el personaje de Nightwing.

The Hollywood Reporter informa que el estudio le está exponiendo la idea de la película a McKay, con Bill Dubuque (The Accountant) en mente para que escriba el guión. Los detalles son escasos, pero pudiera tratarse de una historia de origen del personaje, ya que muchos no saben que Nightwing es el Robin original. De hecho tuvimos una pequeña idea de cómo podría funcionar al final de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan.

Y ¿por qué no? Joseph Gordon-Levitt podría encajar perfectamente en el personaje.

Aunque vimos el traje de Robin en Batman V Superman: Dawn of Justice, aquel que murió a manos del Joker fue Jason Todd, uno de los tantos Robin que han existido en el universo de Batman y Nightwing es Dick Grayson.

La identidad del personaje fue revelada anteriormente, gracias a la explicación de un guía en el tour que se da en los estudios de Warner Bros. en Hollywood.

