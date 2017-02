Estos son los estrenos que Netflix tiene para ti en marzo

El tiempo está pasando demasiado rápido, tanto que el segundo y más corto mes del año ya casi llega a su fin. Como cada mes, Netflix tiene nuevos lanzamientos y marzo estará cargado de contenido para todos los gustos.

Te presentamos las series, películas y documentales que podrás disfrutar en la plataforma a partir del 1 de marzo.

SERIES

3 de marzo:

- Greenleaf (temporada 1)

10 de marzo:

- Love (temporada 2)

14 de marzo:

- The 100 (temporada 3)

17 de marzo:

- Marvel’s Iron Fist (temporada 1)

- Samurai Gourmet (temporada 1)

24 de marzo:

- Grace and Frankier (temporada 3)

31 de marzo

- 13 Reasons Why (temporada 1)

PELÍCULAS

1 de marzo

- La delgada línea amarilla

- El sueño de Walt

- Monsters University

8 de marzo

- Lucha por la libertad

10 de marzo

- Burning Sands

12 de marzo

- Fifty Shades of Grey

- Boyhood

15 de marzo

- Gloria

17 de marzo

- Deidra y Laney Rob A Train

18 de marzo

- Operación Escobar

24 de marzo

- The Most Hated Woman in America

31 de marzo

- The Discovery

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

1 de marzo

- The Rolling Stones: Crossfire Hurricane

7 de marzo

- Amy Schumer: The Leather Special

31 de marzo

Five Came Back (temporada 1)

KIDS

1 de marzo

- Soy Luna (temporada 1)

- Guardianes de la Galaxia (temporada 1)

- Pokémon XY (temporada 2)

10 de marzo

- Buddy Thunderstruck (temporada 1)

17 de marzo

- El taller de Julie (temporada 1)

