"Reacciones" de Facebook cumplen un año

Facebook celebra el primer aniversario de la presentación de las "reacciones" en la red social, como parte de la variante de como "Me Gusta".

Las "reacciones" reflejan emociones comunes como 'me gusta', 'me encanta', 'me divierte', 'me asombra', 'me entristece' y 'me enoja', las cuales fueron utilizadas en más de 300 mil millones de publicaciones en Facebook.

Señaló que la reacción de "me encanta" es la más popular en la plataforma, y representa más de la mitad de todas las reacciones utilizadas.

La red social destacó que América Latina domina el ranking de los países que más utilizan las expresiones con seis países en el top 10, en el que México ocupa el número uno de la lista mundial, seguido de Chile, Surinam, Grecia y Paraguay.

El Top 10 lo completan Costa Rica, Belice, Estados Unidos, Brasil y Uruguay.

Con información de Noticias MVS.

