¿Qué? Fox sí quiere hacer una secuela de Fantastic Four

Parece que Fox ya no le teme a la muerte después de jugarse la vida con Deadpool y Logan (película que también apunta a convertirse en un éxito taquillero), porque sigue en los planes de hacer una secuela a la película de Fantastic Four que llegó en 2015 para romper el corazón de todos los fans de los personajes.

Todos lo sabemos, la película fue mala y un fracaso, pero el productor Simon Kinberg le tiene fe a la franquicia y al elenco que estuvo en la primera parte. Por ende, cree que es viable hacer una más.

"No sé la respuesta a eso en cuanto a si los fans la fueran a ver o no", contestó Kinberg cuando Steve Weintraub le preguntó si había una posibilidad de ver una versión alterna de la película (vía Collider). "Creo que el lugar donde la van a ver es B-roll, probablemente. Y para nosotros quedó en el pasado en el sentido de lecciones aprendidas y nos encantaría hacer otra película de Fantastic Four. En verdad creemos en el elenco y pienso que las lecciones que aprendimos nos ayudarán a hacer una película más consistente que la que hicimos la primera vez".

No tienen idea de cómo hacerla, pero Kinberg dejó en claro que no la harán hasta estar 100% seguros de que no apestará como la primera.

"Creo que la verdad es que no haremos otra película hasta que esté lista para hacerse. Una de las lecciones que aprendimos de esa película es que queremos asegurarnos que esté 100% bien, porque no recibiremos otra oportunidad con los fans".

En otras palabras, van a perder millones de dólares. Y en caso de que sí la hagan, deben pensar bastante en un buen guión para que no ocurra otro desastre. Fantastic Four costó unos 120 millones de dólares y sólo consiguió 167.9 millones, de acuerdo con los números de Box Office Mojo.

