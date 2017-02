Crítica: "Get Out" es una mezcla perfecta entre horror y comedia

Desde que se anunció que Jordan Peele, conocido por sus sketches cómicos en Key & Peele, debutaría como director de cine con una cinta de horror escrita y dirigida por él, mi interés por la película despertó. AL ver el primer trailer mi expectativa se fue por los cielos, pero ahora que he visto la película puedo decir con toda seguridad que cumple y con creces. Get Out es una extraña cinta que mezcla el horror, la comedia y el comentario social sobre el racismo en Estados Unidos de manera perfecta.

Lo que la hace funcionar aún mejor es que no es necesario enfocarse en el subtexto de crítica de la película, sino que funciona por sí misma en términos narrativos contando una buena historia con personajes muy empáticos que realmente te importan, en pocas palabras, una buena película de terror. La película lidia con el conflicto de una pareja interracial, donde Rose (Allison Williams) llevará a su novio Chris (Daniel Kaluuya) a conocer a sus papás. Chris tiene sus dudas y le pregunta si saben que es negro, a lo que ella contesta que sus papás "no son racistas". Las cosas empeoran cuando al llegar a la casa de los padres descubre que tienen a gente de color trabajando como sirvientes y jardineros.

Las cosas parecen normales pero durante el largo de la cinta hay un sentimiento de incertidumbre que se mantiene y se eleva cada minuto. Decir más podría arruinar la sorpresa, pero digamos que la película toma una dirección verdaderamente perturbadora contrastada con algunas dosis de realidad que, si bien resultan en los mejores momentos cómicos, funcionan para resaltar lo ridículo y absurdo que puede ser el mundo real.

Es evidente que Peele conoce bien el género del horror y toma las tropas conocidas del mismo y las voltea para obtener mantenerse en la mente del espectador aún tiempo después de haber visto la cinta. Get Out es inteligente, terrorífica y cómica cuando lo debe ser, sin embargo, su mayor cualidad es ser empática a la realidad por la que Estados Unidos está atravesando, y por tanto, necesaria.

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

jorge.guevara@sandiegored.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

¿No les gustó la reseña? Pueden quejarse con Jorge Guevara en su cuenta de Twitter @Jorgehorror24. Jorge es originario de Tijuana, crítico de cine, amante de los cómics y conductor del webshow Horror 24.