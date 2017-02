Patrick Stewart le dice adiós a Charles Xavier para siempre

Hugh Jackman confesó básicamente desde el 2015 que Logan sería la última película donde lo veríamos como Wolverine y no es el único actor que dejará el mundo de los X-Men para siempre.

El veterano y legendario Patrick Stewart, afirmó que él también ya tuvo suficiente de andar leyendo mentes desde su silla de ruedas, pues Logan también fue su última película. Hizo el anuncio desde el SiriusXM Town Hall junto a Jackman y el director de la película, James Mangold:

"Hace una semana, la noche del viernes en Berlín, nosotros tres nos sentamos a ver la película, y me conmovió tanto, mucho más que la primera vez que la vi. Tal vez porque estaba en compañía de estos dos sujetos, pero la película terminó y -esta es una admisión- pero hubo un punto donde Hugh me tomó de la mano en esos últimos minutos y vi que él (hace como si se limpiara una lágrima de su ojo) hizo esto, y luego me di cuenta que yo había hecho la misma cosa. Luego la película terminó, y nos iban a subir al escenario pero no hasta que los créditos terminaran. Así que tuvimos tiempo de sentarnos y mientras lo hacía me di cuenta que nunca volvería a haber una mejor, una perfecta, tan emocional y perfecta manera de decirle adiós a Charles Xavier que la que hubo en esta película. Esa tarde le dije a Hugh la misma cosa. 'Yo también ya terminé. Se acabó todo'".

El año pasado ya había confirmado que Logan sería su última película, pero todo indica que después de esa proyección ya no le queda ninguna duda. Fox tendrá que ir buscando otra forma de manejar su universo de los X-Men o quedarse con la versión joven de James McAvoy.

Al igual que Jackman, Stewart básicamente interpretó al Profesor X por 17 años, siendo allá en el 2000 la primera vez con la primera película.

Vía EW

