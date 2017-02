Descubre todo el material extra que tiene el Blu-ray de Rogue One: A Star Wars Story

Rogue One: A Star Wars Story de Lucasfilm, la primera de las películas que no siguen la trama principal de Star Wars, consolidó su lugar dentro del universo de Star Wars y los corazones de los aficionados al cine, para convertirse en la séptima película con mayor recaudación de la historia en EE.UU. Los fanáticos podrán conseguir el épico thriller de acción y aventuras, que fue nominado a dos Premios de la Academia®, de manera anticipada en Digital HD y Disney Movies Anywhere el 24 de marzo, y en Blu-ray™ Combo Pack, DVD y On-Demand el 4 de abril.

El material adicional nunca antes visto de “Rogue One” llevará a los fans al detrás de escenas del rodaje de la película, junto al diverso y dinámico elenco del film y su inspirado equipo de realizadores. Una colección de historias revela cómo cobró vida la película, así como también Easter Eggs ocultos y datos sobre la película que el público puede no haber visto en el cine.

El material adicional incluye lo siguiente:

Una idea revolucionaria – Escucha cómo a John Knoll de ILM se le ocurrió el concepto de la película y por qué es el film adecuado para dar inicio a las películas que no siguen la trama principal de Star Wars.

Jyn: la rebelde – Conoce a la desafiante e ingeniosa sobreviviente y entérate como fue para Felicity Jones el proceso de hacerla cobrar vida en la pantalla.

Cassian: el espía – Diego Luna comparte sus ideas sobre el personaje complejo y motivado que interpreta en la película, que se convierte en un héroe mediante su altruismo, perseverancia y pasión.

K-2SO: el androide – Explora el desarrollo de este androide imperial reprogramado, desde la idea inicial y el desarrollo del personaje hasta la interpretación de Alan Tudyk.

Baze y Chirrut: Guardianes de los Whills – Examina la relación entre estos dos personajes muy distintos, con las superestrellas chinas Jiang Wen y Donnie Yen.

Bodhi y Saw: el piloto y el revolucionario – Forest Whitaker y Riz Ahmed reflexionan sobre Saw Gerrera, el líder rebelde derrotado, y Bodhi Rook, el piloto imperial desertor.

El Imperio – Conoce a un nuevo y peligroso adversario del Imperio... y vuelve a cruzarte con el villano más emblemático de la historia.

Visiones de esperanza: el aspecto de “Rogue One” – Los realizadores describen los desafíos y emociones de desarrollar un osado aspecto nuevo para la película que pudiera encajar dentro del universo de la trilogía original.

La princesa y el gobernador – Observa qué fue necesario hacer para traer de regreso a la pantalla a la vibrante y joven princesa de “Star Wars: A New Hope”, así como también a uno de sus enemigos más memorables.

Epílogo: la historia continúa – Los realizadores y el reparto celebran el estreno de Rogue One y miran hacia el futuro, hacia las historias de Star Wars que todavía quedan por contar.

Las conexiones de Rogue – Descubre Huevos de Pascua y datos ocultos en toda la película que vinculan a “Rogue One” con el universo de Star Wars.

