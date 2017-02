Nintendo puso a John Cena a jugar un Switch

John Cena tiene la ventaja de ya haber jugado el Nintendo Switch antes que muchos, también tiene la ventaja de ganarte fácilmente en una pelea, no importa cuanto digan sobre la veracidad de la lucha libre, él puede. Esto se hizo posible gracias a una nueva campaña publicitaria de Nintendo para promocionar su nueva consola. Cena compartió una foto en su cuenta de Twitter, en la cual se le ve jugando y diciendo “¿Quién está listo para Zelda: Breath of the Wild?”.

La campaña publicitaria llamada Unexpected Places (Lugares Inesperados) consiste invitar personas a una instalación parecida a un pequeño departamento, que hasta tienen una especie de terraza al aire libre, adentro, la habitación está equipada con sillones, televisor y un Nintendo Switch.

La instalación se encuentra en alguna parte retirada en la cual se pueda apreciar un buen espacio y se vea un buen campo abierto para disfrutar. El próximo evento se anunció en la cuenta de Twitter Nintendo of America para el próximo 27 de febrero en Aspen, Colorado.

Durante el evento también se invitaron a otras personas que tuvieron la oportunidad de conocer a la estrella de la WWE. Esto quiere decir que Cena ya jugó Nintendo Switch y tal vez ya jugó el nuevo Zelda y nosotros no. Tendremos que esperar hasta el 3 de marzo para el día de su lanzamiento,

