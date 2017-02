Batman V Superman se lleva la mayor cantidad de premios... Razzies

No, Batman V Superman: Dawn of Justice no es mala solo porque los fans de Marvel lo dicen, hay que aceptarlo, le duela a quien le duela, la película es terrible (la versión extendida la salva un poco).

Para todos aquellos que dicen que los críticos reciben dinero por parte de Disney así como la página Rotten Tomatoes (la cual en parte pertenece a Warner Bros.), aquí tienen otra prueba definitiva de que la "épica" batalla entre el Hombre de Acero y el Caballero de la Noche... bueno, apesta.

La película de Zack Snyder fue la ganadora, la campeona de los premios Razzie, aquellos que destacan lo peor del cine. En total se llevó cuatro de ellos:

Peor actor de reparto - Jesse Eisenberg como Lex Luthor

- Jesse Eisenberg como Lex Luthor Peor combo en la pantalla - Batman de Ben Affleck y Superman de Henry Cavill

- Batman de Ben Affleck y Superman de Henry Cavill Peor guión - Chris Terrio y David S. Goyer

- Chris Terrio y David S. Goyer Peor remake, rip-off o secuela

Pero no todas son malas noticias, por lo menos Zack Snyder se salvó de quedar como el peor director y de incluso que la cinta se llevara el Razzie de peor película, esos dos honorables premios fueron para Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party.

Tanto Wonder Woman como Justice League llegan este año a los cines, esperemos que Warner haya aprendido de sus errores y -si los rumores son ciertos- deje trabajar a sus directores en paz, y los deje desarrollar la historia que quieran.

Ya veremos si esas dos películas marcarán el resurgimiento de los héroes de DC Comics en el cine, o se hundirán como el resto del fallido Universo Extendido.

