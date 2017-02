¿No pudiste accesar a Facebook? No entres en pánico, no fuiste hackeado

Varios usuarios de Facebook reportaron ayer que no pudieron entrar a su cuenta porque sus credenciales de acceso ya no funcionaban. Obviamente, este descubrimiento dio paso a un pánico en masa y los usuarios comenzaron a hacer acusaciones, diciendo que sus cuentas habían sido hackeadas, sin embargo, esto no fue así. Si no pudiste entrar a tu cuenta, el culpable no fue un hacker, fue Facebook.

Esta información proviene de la declaración de un vocero de la compañía, quien aseguró que el problema había sido causado por Facebook, directamente:

“Hoy (viernes 24 de febrero) en la mañana un error en uno de nuestros sistemas diseñados para ayudar a prevenir acceso sospechoso mandó a un pequeño número de persona a nuestro proceso de recuperación de cuentas. Hemos arreglado este problema y estamos en el proceso de sacar las cuentas afectadas de este proceso de recuperación.”, declaró el vocero.

Facebook se apresuró a asegurar que el problema había sido técnico, por parte de su sistema y que no representaba ningún tipo de ataque o vulnerabilidad de su seguridad para los afectados. Acerca del número de personas afectadas, Facebook aseguró no tener un número exacto, pero se disculpó con estas por la molestia. Así que no, esto no tiene nada que ver con la falla de seguridad de Cloudflare que fue reportada hace unos horas, lo que quizás ayudó a que el pánico se distribuyera más rápido.

Con información de Qore.

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

Editorial@sandiegored.com